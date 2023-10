Eli Lilly-Aktie: Das rechtfertigt den Hype

Die Aktie von Eli Lilly (WKN: 858560) beschert Aktionären schon seit Jahren Freude. In den letzen Tagen kamen für den Hersteller von Diabetes- und Diätmedikamenten zwei weitere hervorragende Neuigkeiten auf, die den Pharma-Titel um +16% auf über 610 US$ klettern ließen. Für den Pharmakonzern und seine Aktionäre brechen wohl goldene Zeiten an.