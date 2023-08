Eli Lilly Aktie nahe Widerstand: Erwarte positive Quartalszahlen in 87 Tagen

Mit einem aktuellen Kurs von 419,20 EUR liegt die Aktie nah an diesem Widerstand. Sollte dieser Widerstand überwunden werden, könnte dies zu weiteren Kurssteigerungen führen. Langfristig betrachtet zeigt der Chart jedoch eine positive Entwicklung. In den letzten 12 Monaten ist die Eli Lilly and Aktie um +22,30% gestiegen.

Fazit

Die Quartalszahlen von Eli Lilly and werden in 87 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Schätzungen deuten auf ein Umsatz- und Gewinnwachstum hin, sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch auf Jahressicht. Die Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs langfristig positiv bleibt und rechnen mit einem Gewinn von +6,43% auf Sicht von 12 Monaten.

Bitte beachtet: Dieser Artikel dient nur zur Information und gibt keine Empfehlungen für Investitionen ab....