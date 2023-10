Eli Lilly Aktie erwartet großen Schub: Prognostizierte Gewinne steigen um 166,93%

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Eli Lilly and mit Sitz in Indianapolis, USA seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorstellen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Bis dahin sind es noch 123 Tage, in denen sich die Eli Lilly and Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 492,45 Mrd. EUR auf dem Markt behaupten muss. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird ein deutliches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Während Eli Lilly and im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 6,96 Mrd. EUR verzeichnete, wird nun ein Anstieg um +127,24 Prozent auf 15,81 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +166,93 Prozent auf 4,93 Mrd. EUR...