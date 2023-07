Eli Lilly Aktie auf Wachstumskurs: Analysten erwarten starkes Quartalsergebnis

In den letzten Wochen konnte die Aktie eine Unterstützung bei rund 405 EUR finden. Sollte diese Marke halten, besteht die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des Widerstands bei etwa 420 EUR. Im Falle eines Durchbruchs dieser Marke könnte der Kurs sogar bis zum nächsten Widerstand bei circa 435 EUR steigen.

Fazit: Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Quartalszahlen von Eli Lilly and, die in 102 Tagen veröffentlicht werden. Die Schätzungen deuten auf ein starkes Umsatz- und Gewinnplus hin, sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch auf Jahressicht. Die bisherige Kursentwicklung zeigt eine gewisse positive Reaktion der Anleger auf die Erwartungen der Quartalszahlen. Analysten sehen langfristig Potenzial für weitere Kurssteigerungen und schätzen den Aktienkurs in zwölf Monaten auf rund 418 EUR. Es bleibt...