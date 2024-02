Eli Lilly-Aktie: Geht der Höhenflug weiter?

Die Erwartungen der Analysten an den wertvollsten Pharmakonzern der Welt waren enorm, doch die Quartalsergebnisse von Eli Lilly (WKN: 858560)hielten ihnen stand. Mit einem Kurs von knapp über 700 US$ notiert die Eli Lilly-Aktie gegenwärtig so hoch wie noch nie in ihrer Geschichte. Wie fielen die Zahlen aus und was erwartet der Pharmariese für das laufende Jahr?