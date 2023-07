Eli Lilly Aktie im Aufwärtstrend trotz kurzfristiger Abwärtsbewegungen: Risiken und Chancen

In den letzten Wochen hat der Aktienkurs eine Abwärtsbewegung erfahren und befindet sich nun nahe an einem wichtigen Widerstandsniveau. Sollte dieser Widerstand nicht überwunden werden, könnten weitere Kursverluste drohen. Langfristig betrachtet ist die Eli Lilly and Aktie jedoch nach wie vor im Aufwärtstrend.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Eli Lilly and Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet. Der Kurs stieg um +17,80% und liegt derzeit bei 385,00 EUR. Analysten erwarten weiterhin ein positives Kurspotenzial für die kommenden Monate.

Dennoch bleiben Risiken bestehen. Insbesondere politische Entwicklungen oder regulatorische Veränderungen könnten sich negativ auf den Aktienkurs auswirken. Anleger sollten daher stets das Risiko im Blick behalten und ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen.

Fazit:

Die Eli...