Elexxion Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Elexxion zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -38,49 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,9 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielte, liegt Elexxion mit 26,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Elexxion im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Elexxion als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,77, was einen Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 99,35 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Elexxion bei 0,141 EUR liegt, was eine Entfernung von -32,86 Prozent vom GD200 (0,21 EUR) darstellt, was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,18 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -21,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Elexxion-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.