Eleven Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Dividendenrendite von Eleven liegt derzeit bei 0 %, was 3,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Eleven zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtbild als "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,18 CAD um 50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen liegt die Aktie um 100 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 21, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine gute Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine gute Bewertung für Eleven.

Eleven kaufen, halten oder verkaufen?

