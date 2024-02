Eleven Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Dividendenrendite von Eleven beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 126,67 Prozent erzielt, was 148,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Eleven-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen angemessen mit "Gut" bewertet ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.