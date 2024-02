Elevation Oncology Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den sozialen Medien zeichnen sich wesentliche Veränderungen bezüglich der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bei Elevation Oncology ab. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Elevation Oncology daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den vergangenen Monat liegen keine Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen bei 1,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -45,85 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Elevation Oncology-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elevation Oncology-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,48 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,77 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +87,16 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 2,77 USD über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,74 USD, was einer Abweichung von +59,2 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde ebenfalls analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" führt. Somit kann festgehalten werden, dass Elevation Oncology hinsichtlich der Stimmungslage als "Gut" eingestuft werden muss.