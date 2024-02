Elevation Oncology Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elevation Oncology-Aktie liegt bei 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 46,79 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Elevation Oncology.

Die Analyse der Stimmung von Anlegern zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Elevation Oncology auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Elevation Oncology aufgegriffen, was dazu führt, dass die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass es bei Elevation Oncology eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung gibt, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Elevation Oncology-Aktie bei 1,47 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,77 USD und hat somit einen Abstand von +88,44 Prozent aufgebaut, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 1,88 USD und einer Differenz von +47,34 Prozent ein positives Signal für die Elevation Oncology-Aktie. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt "Gut".