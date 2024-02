Elevation Oncology Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Elevation Oncology wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 60,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Elevation Oncology weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,21, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Elevation Oncology. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über das Unternehmen liegen im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Elevation Oncology 1 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine negativen Bewertungen. Langfristig erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 2,81 USD erwarten Analysten eine negative Entwicklung und ein mittleres Kursziel von 1,5 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Elevation Oncology bei 1,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,81 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 1,65 USD eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".