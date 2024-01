Elementos Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Für Elementos wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass Elementos weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50, was bedeutet, dass Elementos auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Elementos-Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Elementos. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie basiert auf der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Elementos zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Elementos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Elementos derzeit bei 0,14 AUD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,11 AUD liegt und somit einen Abstand von -21,43 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt jedoch eine Differenz von 0 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".