Elementis Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell weist der RSI der Elementis-Aktie einen Wert von 40 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der 35,46 beträgt. Auch hier zeigt sich, dass Elementis weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Elementis.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Elementis. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt basiert. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Elementis-Aktie beträgt derzeit 116,82 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 139,6 GBP liegt, was einer Abweichung von +19,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Elementis daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 130,68 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +6,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

In fundamentalen Analysebereich weist die Aktie von Elementis ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 258,82 auf, was 749 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (30,48) bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.