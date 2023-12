Elementis Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elementis":

Die Elementis-Aktie hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 % aufgewiesen, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 9,03 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 258, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Elementis 258,82 Euro zahlt, was 591 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 37 Euro. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen, die die Diskussion neun Tage lang prägten, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elementis diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Elementis-Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage als "Neutral" bewertet, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet.

Zusammenfassend kann das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft werden, während die Dividendenrendite und das KGV auf eine negative Bewertung der Aktie hinweisen. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine stabile Entwicklung hin.