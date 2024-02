Elementis Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Kawasaki Heavy":

Die Diskussionen über Elementis auf sozialen Medienplattformen geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zusätzlich wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Elementis in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Im vergangenen Jahr haben Analysten dem Unternehmen 1-mal die Bewertung "Gut", 3-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus die Bewertung "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Elementis aus dem letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 135,6 GBP und erwarten eine Entwicklung von 3,43 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 140,25 GBP ergibt. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Elementis eine Rendite von 8,33 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -21,22 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Elementis mit 29,56 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Elementis beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit mit 1,76 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher diese Dividendenpolitik als "Schlecht".

