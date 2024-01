Elementis Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Elementis":

Elementis hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus einer "Gut"-Bewertung und drei "Neutral"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Elementis. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 140,25 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 6,9 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elementis-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 115,7 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 131,2 GBP, was einer positiven Abweichung von 13,4 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 258,82, was 603 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 8,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 8,8). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Elementis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.