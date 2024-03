Elementis Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Stimmungs- und Buzz-Maß misst die allgemeine Stimmung rund um Aktien, sowohl anhand von Bankanalysen als auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Online-Nutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse der Aktie von Elementis hinsichtlich dieser Faktoren ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Elementis blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Elementis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Elementis beträgt aktuell 12,07, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Elementis im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,49 Prozent erzielt, was 37,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,29 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.