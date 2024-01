Elementis Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elementis":

Das Stimmungsbarometer und der Buzz sind wichtige Indikatoren für die Marktsituation und die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Aktie von Elementis ergab unsere Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Elementis war ebenfalls kaum verändert, was zu einem neutralen Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Elementis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Elementis besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Elementis insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Elementis im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,41 Prozent erzielt, was 23,14 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -15,73 Prozent, wobei Elementis aktuell 23,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Elementis führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".