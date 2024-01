Elementis ADR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Elementis-Aktie wird von Experten mit gemischten Bewertungen bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 8,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 25, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 35,47 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 258,82, was mit 603 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als überbewertet erscheinen lässt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Elementis in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -16,11 Prozent gefallen sind, was zu einer Outperformance von +23,52 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte Elementis mit einer Überperformance von 23,52 Prozent punkten. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Elementis in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.