Elementis ADR Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elementis bei 258, was bedeutet, dass die Börse 258,82 Euro für jeden Euro Gewinn von Elementis zahlt. Dies ist 591 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der momentan bei 37 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "überbewertet" eingestuft.

Um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird oft der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse herangezogen. Beim 7-Tage-RSI von Elementis beträgt der aktuelle Wert 35,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Elementis zeigt einen neutralen Wert von 50,31, wodurch das Wertpapier insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Elementis derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,03 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elementis gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.