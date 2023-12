Elemental Royalties Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Elemental Altus Royalties wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien mit einer Dividende von 0 % als niedriger eingestuft. Dies bedeutet eine Differenz von 3,85 Prozentpunkten und führt zu der Einschätzung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Elemental Altus Royalties neutral diskutiert. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Elemental Altus Royalties in Social Media beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen führen insgesamt zu einem positiven Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Elemental Altus Royalties liegt bei 76,92, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 57,5 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammen ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf technischer Ebene.

