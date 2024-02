Element Solutions Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Element. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass Element momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Element liegt bei 44,07, was ebenfalls auf ein "neutral" Rating hindeutet.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Element-Aktie. Davon wurden 2 Bewertungen als "gut", keine als "neutral" und 1 als "schlecht" eingestuft, was zu einem insgesamt "neutralen" Rating für die Element-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergab, liegt bei 21,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,72 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite für die Element-Aktie beträgt derzeit 1,68 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 8341,17 Prozentpunkten, was auf eine "schlechte" Ausschüttungspolitik des Unternehmens hindeutet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Element in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,35 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -7,27 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,92 Prozent im Branchenvergleich für Element. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Element um 0,92 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich ergibt sich ein "neutral" Rating in dieser Kategorie.