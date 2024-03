Element Solutions Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie des Unternehmens Element wird von Analysten auf lange Sicht als "Gut" eingestuft, wobei 1 Analyst die Aktie positiv, 1 neutral und keiner negativ bewertet. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da innerhalb eines Monats keine positiven oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 23 USD, was einer Erwartung von -3,97 Prozent entspricht.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Element sowohl auf 7 Tagesbasis als auch auf 25 Tagesbasis als "Neutral" bewertet, mit RSI-Werten von 33,7 bzw. 39,56.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Element mit 1,41 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8342,87 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche als unrentabel betrachtet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger oder in der Diskussionsintensität gab. Daher wird auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung abgegeben.

Insgesamt erhält die Aktie von Element daher eine neutrale Bewertung, basierend auf den Einschätzungen der Analysten, des RSI, der Dividendenrendite und des Sentiments.