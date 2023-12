Element Lifestyle Retirement Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und das Interesse an Element Lifestyle Retirement in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Allerdings zeigt der RSI auf 25-Tage Basis eine überkaufte Position, weshalb hier eine "Schlecht"-Bewertung ausgesprochen wird.

Die Anleger-Sentiments in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für heute führt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse wird sichtbar, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von -33,33 Prozent, weshalb hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.