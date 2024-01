Element Fleet Management Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Element Fleet Management hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 13,11 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 1,38 Prozent, und Element Fleet Management liegt aktuell 15,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Element Fleet Management liegt bei 19,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und ebenfalls die Bewertung "Gut" erhält.

Die Dividendenrendite von Element Fleet Management liegt derzeit bei 2,11 %, nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten haben die Aktie der Element Fleet Management in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut"-Einstufungen versehen, was für die langfristige Einstufung ein "Gut" ergibt. Für die Aktie wird ein Kursziel von im Mittel 27,2 CAD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,75 Prozent darstellt und daher ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Element Fleet Management die Einschätzung "Gut".