Element Fleet Management Aktie: Ist es das gewesen?

Die Aktie von Element Fleet Management wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 18,41 liegt sie insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 60,5 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Element Fleet Management mit 2,11 Prozent 4,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Element Fleet Management-Aktie liegt bei 34, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Vergleicht man den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (22,2), so ergibt sich, dass Element Fleet Management hier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Element Fleet Management.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Element Fleet Management zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls in den roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Element Fleet Management wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.