Element Fleet ManagementPref E Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Element Fleet Management-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (61) als auch der 25-Tage-RSI (44,42) deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Dividendenrendite von Element Fleet Management liegt mit 2,11 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 %, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Element Fleet Management in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Performance mit 16,65 % deutlich höher. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben der Aktie der Element Fleet Management in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,16 % bedeutet und somit zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.