Element Fleet ManagementPref C Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Element Fleet Management wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,74 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Element Fleet Management überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben die Aktie von Element Fleet Management in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,75 Prozent bedeutet. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat Element Fleet Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,06 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +1,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite von Element Fleet Management um 0,66 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 18,41 und ist damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.