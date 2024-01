Element Fleet ManagementPref C Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Aktie von Element Fleet Management zeigte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Element Fleet Management blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Element Fleet Management.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Element Fleet Management insgesamt mit 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Element Fleet Management vor. Das Kursziel für die Aktie der Element Fleet Management liegt im Mittel bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,16 Prozent bedeutet, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Element Fleet Management insgesamt die Einschätzung "Gut".

Bei einer Dividende von 2,11 % ist Element Fleet Management im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,17 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, was derzeit die Einstufung "Neutral" ergibt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Element Fleet Management eine Performance von 16,65 Prozent, was eine Outperformance von +16,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Element Fleet Management 13,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.