Element Fleet ManagementPref A Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Element Fleet Management wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,8 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 22,15 CAD 11,7 Prozent über dem GD200 (19,83 CAD) liegt, was als positives Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 20,42 CAD, was einem Abstand von +8,47 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird auch hier der Kurs als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Element Fleet Management weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Element Fleet Management mit 7,06 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. In der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 5,16 Prozent, wobei Element Fleet Management mit 1,9 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.