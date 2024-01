Element Fleet ManagementPref A Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Aktie von Element Fleet Management wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Element Fleet Management. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,16 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,56 CAD, was die Einstufung als "Gut" bestätigt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,41 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 38,03 Prozent, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Schlusskurs der Element Fleet Management-Aktie am letzten Handelstag bei 21,56 CAD, was einer positiven Veränderung von 8,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 19,92 CAD entspricht. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,71 CAD, was eine ähnliche positive Veränderung von 4,1 Prozent zeigt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich verzeichnete Element Fleet Management eine Performance von 16,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 0,31 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,33 Prozent im Branchenvergleich und einer Überperformance von 13,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors im letzten Jahr, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.