Element Fleet ManagementPref A Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Element Fleet Management. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb das Gesamtrating für Element Fleet Management auf dieser Ebene ebenfalls neutral ausfällt.

Analysten haben der Aktie von Element Fleet Management in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben. Somit ergibt sich eine langfristig positive Einschätzung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Element Fleet Management, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,2 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,75 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt eine positive Einschätzung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Element Fleet Management-Aktie bei 19,78 CAD. Der letzte Schlusskurs betrug 21,98 CAD, was einer positiven Abweichung von 11,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 20,22 CAD liegt der letzte Schlusskurs um 8,7 Prozent höher, was erneut zu einer positiven Einschätzung führt. Somit erhält die Element Fleet Management-Aktie insgesamt eine positive Bewertung aus technischer Sicht.

Die Dividendenrendite der Aktie von Element Fleet Management beträgt derzeit 2,11 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,52 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Element Fleet Management eine neutrale Stimmung in den sozialen Medien, eine positive Einschätzung von Analysten und eine positive Bewertung aus technischer Sicht, allerdings eine negative Bewertung der Dividendenpolitik.