Element79 Gold Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der relative Stärkeindex: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Element79 Gold liegt bei 58,33 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,97 und weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Element79 Gold wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen und eine negative Änderung der Stimmung festgestellt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "schlecht" bewertet.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Element79 Gold wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "gut"-Einschätzung führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Element79 Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,06 CAD und weist eine Abweichung von +183,33 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,17 CAD auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,1 CAD über dem aktuellen Schlusskurs, was ein Rating von "gut" ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.