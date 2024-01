Elektroimportoren As Aktie: Lieber erstmal halten!

Elektro Importoren wird in den sozialen Medien positiv bewertet, was auf eine gute Anleger-Stimmung hinweist. Dies ergab die Analyse von Kommentaren und Diskussionen über den Zeitraum von zwei Wochen. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Elektro Importoren in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Elektro Importoren liegt bei 76,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält der RSI eine "schlechte" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elektro Importoren-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 20,66 NOK lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 14 NOK, was einem Unterschied von -32,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 12,8 NOK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "neutral" Bewertung.