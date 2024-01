Elekta Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta B":

Die Elekta-Aktie wird derzeit als neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs liegt bei 82,46 SEK, was einer Entfernung von +1,28 Prozent vom GD200 (81,42 SEK) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 81,85 SEK, was einem Abstand von +0,75 Prozent entspricht. Diese Werte führen zu einem neutralen Signal für den Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Elekta in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung, da die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen hat.

Die Basis des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Elekta wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Elekta-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf einem RSI von 16 für die letzten 7 Tage. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 64,59, was zu einer neutralen Einordnung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI eine schlechte Bewertung für die Elekta-Aktie.