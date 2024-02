Elekta Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta AB B":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Elekta ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass die Stimmung an acht Tagen positiv war, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Elekta über einen längeren Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, führt aber zu einer positiven Stimmungsänderung, die zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI-Wert liegt bei 64,84, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Elekta-Aktie bei 80,99 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 74,8 SEK, was einem Unterschied von -7,64 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 79,91 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs von 74,8 SEK (-6,39 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Elekta somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.