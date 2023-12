Elekta Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta B":

Die Elekta-Aktie handelt derzeit bei 80,54 SEK, was -0,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,17 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Elekta beträgt 59,19, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität hat in den letzten Monat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Elekta in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamten Einschätzung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".