Elekta Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta B":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Während an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an fünf Tagen die negative Kommunikation. In Bezug auf das Unternehmen Elekta äußerten sich die Anleger verstärkt negativ, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Elekta. Eine solche Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Elekta keine Auffälligkeiten in diesem Punkt festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Elekta daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Elekta-Aktie liegt bei 16, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Tage (16) liegt der Wert des 25-Tage-RSI bei 64,59. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie nach der RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 81,42 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs von 82,46 SEK eine Abweichung von +1,28 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 81,85 SEK, was einer Abweichung von +0,75 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.