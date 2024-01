Elekta AB ADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Elekta-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das Stimmungsbild wird maßgeblich durch die Meinungen in den sozialen Medien geprägt. Da hier keine besonderen positiven oder negativen Tendenzen festgestellt wurden, wird die Stimmung als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +1,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist nur eine geringe Abweichung auf und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 16, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Elekta.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung für die Elekta-Aktie.