Paris, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der E-Bike-Innovator Eleglide präsentiert stolz das größere M1 Plus mit einem 19-Zoll-Rahmen und 29-Zoll-Rädern. Damit geht der Hersteller auf die Wünsche seiner Anhänger ein.Das 29" M1 Plus (https://eleglide.com/products/m1-plus-125ah-removable-battery-100km-maximum-load-electric-bike?variant=40839391117517&utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=bic) verfügt über einen größeren Rahmen, größere Räder und einen breiteren Lenker. Die Kombination dieser Merkmale ermöglicht ein effizientes und reibungsloses Fahren.29-Zoll-Räder sind derzeit die größte Option für elektrische Mountainbikes und bieten die höchste Stabilität und Effizienz. Größere Räder sind bei längeren Fahrten effizienter als kleinere Räder, da sie weniger Kraftaufwand erfordern, um den jeweiligen Schwung beizubehalten. Außerdem haben sie eine größere Aufstandsfläche, die für einen besseren Antrieb sorgt. Mit einem flacheren Anstellwinkel rollen 29-Zoll-Räder leichter über Hindernisse. Sie bieten auch in unwegsamem Gelände ein sanftes Fahrgefühl und sind ideal für Offroad-Abenteuer oder lange Fahrten.Mit einer Breite von 27,6 Zoll erfordert der breitere Lenker weniger Kraftaufwand beim Lenken und gibt dem Fahrer mehr Kontrolle über das Fahrrad.Dank des größeren Rahmens eignet sich das 29 Zoll M1 Plus (https://eleglide.com/products/m1-plus-125ah-removable-battery-100km-maximum-load-electric-bike?variant=40839391117517&utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=bic) besser für größere Fahrer. Wenn Sie größer als 170 cm sind, ist das 29 Zoll M1 Plus (https://eleglide.com/products/m1-plus-125ah-removable-battery-100km-maximum-load-electric-bike?variant=40839391117517&utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=bic) eine ideale Wahl für Sie und Sie werden viel Spaß damit haben.Das 29 Zoll M1 Plus (https://eleglide.com/products/m1-plus-125ah-removable-battery-100km-maximum-load-electric-bike?variant=40839391117517&utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=bic) ist mit einem bürstenlosen 250 W-Motor und einem 450 Wh-Akku ausgestattet. Es überzeugt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km/h und einer maximalen Reichweite von 100 km im Assistenzmodus. Es verfügt über eine Shimano-Schaltung mit 21 Gängen und einer sperrbaren Hydraulikfederung mit 100 mm Federweg. Die Sperrfunktion sorgt für eine besonders reibungslose, komfortable und zuverlässige Fahrt -a auf flachen Straßen ebenso wie auf unebenen Wegen.Das 29" M1 Plus (https://eleglide.com/products/m1-plus-125ah-removable-battery-100km-maximum-load-electric-bike?variant=40839391117517&utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=bic)ist ab sofort auf Eleglide.com erhältlich. Bis zum 25. März gibt es 50 € Rabatt. Wer ein Fahrrad über die offizielle Eleglide-Website bestellt, profitiert von einer Garantie von bis zu 3 Jahren, einer Rundum-sorglos-Rückgabefrist von 14 Tagen und einem professionellen Kundendienst.Informationen zu EleglideEleglide wurde ins Leben gerufen, nachdem sein Gründer auf einer Reise in die Antarktis mit eigenen Augen schmelzende Eisberge sah. Er wollte zunächst seine eigene Kohlenstoffbilanz verringern und gründete dann dieses E-Bike-Unternehmen, um eine emissionsarme Fortbewegung mühelos, erschwinglich und für jedermann zugänglich zu machen.Eleglide ermutigt zum Wechsel hin zu einer nachhaltigen Fortbewegung, indem es Produkte mit verschiedenen Funktionen anbietet, die weit über reine Umweltfreundlichkeit hinausgehen. Sie überzeugen mit Verbesserungen und Innovationen, die auf einen hohen Komfort und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis abzielen.Weitere Informationen finden Sie aufhttps://eleglide.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2035171/eleglide_29in_M1_PLUS_ebike.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eleglide-stellt-ein-groWeres-mtb-vor---das-29-m1-plus-301776216.htmlPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Eleglide, übermittelt durch news aktuell