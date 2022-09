Eleglide stellt 2 neue E-Bikes vor - Citycrosser und Tankroll

Berlin (ots/PRNewswire) -Eleglide hat der Öffentlichkeit zwei brandneue E-Bikes vorgestellt - Citycrosser und Tankroll. Damit schlägt Eleglide ein neues Kapitel der E-Bike-Innovation auf.CitycrosserCitycrosser (https://eleglide.com/products/citycrosser-commute-75km-range-36v-360wh-battery-electric-city-bike?utm_source=prweb&utm_medium=pr)ist ein drehmomentangetriebenes Stadtrad, das für die Anforderungen der Stadt entwickelt wurde.Und es sieht gut aus. Der Hauptrahmen ist strahlend weiß mit goldenen Linien. Das geschmackvolle Zusammenspiel von strahlendem Weiß und Gold sorgt für ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.Was die Fahrer am meisten erfreuen dürfte, ist die Tatsache, dass er über einen Drehmomentsensor verfügt. Er bestimmt die elektrische Leistung des Fahrrads, indem er das Drehmoment misst, mit dem der Fahrer in die Pedale tritt, während ein Trittfrequenzsensor die Geschwindigkeit misst, mit der der Fahrer in die Pedale tritt.Ein drehmomentangetriebenes Fahrrad ist sehr praktisch. Mit einem Drehmomentsensor können Sie beim Radfahren bergauf mit geringem Kraftaufwand elektrische Energie erhalten. Aber mit einem Trittfrequenzsensor erhalten Sie nur dann Leistung, wenn Sie schnell genug in die Pedale treten. Letzteres erfordert offensichtlich mehr Kraft beim Treten.Ein weiteres Highlight ist die extrem dünne Bereifung. Mit einer Größe von 700x38c haben diese dünnen CST-Reifen weniger Reibung, aber mehr Geschwindigkeit, was eine schnellere und sanftere Fahrt ermöglicht. Darüber hinaus sind sie mit Stahldrähten verstärkt, die eine hervorragende Verschleißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und Haltbarkeit gewährleisten.Weitere Vorteile des Citycrossers sind ein 250-W-Motor mit einem Drehmoment von 45 Nm und einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, ein 360-Wh-Akku für eine Reichweite von 75 km, eine 7-Gang-Kettenschaltung von Shimano, ein LCD-Dashboard usw.TankrollTankroll (https://eleglide.com/products/fat-tire-tankroll-off-road-commute-70km-range-48v-480wh-battery-electric-bike?utm_source=pr&utm_medium=prweb) ist ein vielseitiges Fatbike, das für Fahrten in unterschiedlichem Terrain konzipiert wurde.Es ist mit einem 480-Wh-Akku für eine Strecke von 70 km und einem 250-W-Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 57 Nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h liefert.Der faszinierendste Teil sind die großen Geländereifen. Mit den Maßen 26"x4" bieten diese breiten Reifen mehr Grip und Traktion auf unebenem Untergrund. Außerdem sind sie mit Stahldrähten verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit diesen starken Reifen ist Tankroll in der Lage, in jedem Gelände zu fahren.Außerdem verfügt Tankroll über eine 7-Gang-Kettenschaltung für eine einfache Fahrt und eine hydraulische Federung mit Lockout für eine ruhige und gleichmäßige Fahrt.NeuerscheinungssonderangebotEleglide (https://eleglide.com/) hat es sich zur Aufgabe gemacht, emissionsarme Verkehrsmittel für alle erschwinglich zu machen. Citycrosser und Tankroll haben ihre Entschlossenheit zu wettbewerbsfähigen Preisen bewiesen. Außerdem gibt es vom 15. bis 22. September auf Eleglide.com und Geekbuying.com Sonderangebote: der Citycrosser für 1.049,99 € und Tankroll für 1.149,99 €.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895441/new.jpgPressekontakt:Yang Zhang,+86-18306665809,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Eleglide, übermittelt durch news aktuell