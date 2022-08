Paris (ots/PRNewswire) -Eleglide, ein innovativer Hersteller von Elektrorollern und -fahrrädern, stellt einen neuen Roller vor – den Coozy (https://eleglide.com/products/coozy-10-inch-tire-foldable-commuting-55km-range-powerful-36v-450wh-battery-ipx4-led-display-app-electric-scooter). Der Name Coozy ist eine Kombination aus den beiden englischen Begriffen für „cool" und „gemütlich": Der Benutzer sieht während der Fahrt damit cool aus und der Roller fühlt sich gleichzeitig gemütlich an.Coozy Der Coozy mit seinem minimalistischen Look wurde für Pendler entwickelt. Der dunkle Körper mit verstecktem Ständer verfügt über ein eingebautes Armaturenbrett und einen eingebauten Scheinwerfer. Für einen besonders minimalistischen Look verlaufen die meisten Drähte im Inneren. Der einfache und coole Look des Coozy passt gut zu eleganter Arbeitskleidung.Mit seinem 350-W-Motor erreicht der Coozy eine maximale Leistung von 540 W und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Der 450-Wh-Akku ermöglicht eine Reichweite von 50 bis 55 km mit einer vollen Ladung, länger als bei den meisten anderen Scootern für Pendler.Um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, ist der Coozy mit einem doppelten Bremssystem ausgestattet, das aus einem E-ABS und einer hinteren Scheibenbremse besteht und ein sichereres Anhalten ermöglicht. Zum besseren Schutz des Akkus besteht das Batteriegehäuse aus einer stoßfesten, pannensicheren und wasserdichten Aluminiumlegierung. Außerdem begleitet der Coozy die Benutzer Tag und Nacht mit 4 hellen Leuchten: ein Scheinwerfer, ein hinteres Bremslicht und 2 Lenkleuchten. Der Coozy verfügt über zusätzliche Sicherheitsdetails, darunter eine rutschfeste Stehmatte, 2 rutschfeste Griffe, 3 Reflektoren, ein Doppelverriegelungs-Faltmechanismus usw.Um eine komfortable Fahrt zu gewährleisten, bietet der Coozy 10-Zoll-Luftreifen, die sanft rollen, eine Vorderradaufhängung, um Stoßimpulse (https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_(mechanics)) zu absorbieren, sowie ein 19 cm breites Trittbrett, das dem Benutzer einen stabilen Stand ermöglicht.Das Highlight des Coozy liegt in seiner intelligenten Steuerung. Auf dem eingebauten LED-Display kann der Benutzer verschiedene Informationen wie Geschwindigkeitsmodus und Batteriestand ablesen und mehrere Funktionen aktivieren, z. B. das Wechseln der Geschwindigkeitsmodi, das Aktivieren des Push-Modus usw. Darüber hinaus kann der Coozy auch über die App Green Drive gesteuert werden, die iOS 12.0+ und Android 4.3+ unterstützt. Dank der Smart App können weitere Funktionen wie die Änderung der Geschwindigkeitseinheit und die Einstellung des Nullstartmodus genutzt werden.Feier zur Neuerscheinung auf Geekbuying Um die Markteinführung des Coozy zu feiern, gibt es von 23. bis 30. August ein Sonderangebot zum Preis von 549,99 € nur auf der offiziellen Website von Eleglide und der weltweiten E-Commerce-Plattform Geekbuying (https://www.geekbuying.com/item/Eleglide-Coozy-36V-12-5Ah-350W-55KM-Range-Electric-Scooter-510153.html). Eleglide bietet allen Coozy-Nutzern, die bei Eleglide.com bestellen, eine einjährige Garantie und eine 14-tägige problemlose Rückgabe.Erfahren Sie mehr unter:https://eleglide.com/products/coozy-10-inch-tire-foldable-commuting-55km-range-powerful-36v-450wh-battery-ipx4-led-display-app-electric-scooter https://www.geekbuying.com/item/Eleglide-Coozy-36V-12-5Ah-350W-55KM-Range-Electric-Scooter-510153.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1877037/image.jpgPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Eleglide, übermittelt durch news aktuell