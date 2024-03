Elegance Optical Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elegance Optical-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 53,49, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Elegance Optical.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elegance Optical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,21 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,109 HKD, was einer Abweichung von -48,1 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,12 HKD eine Abweichung von -9,17 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Elegance Optical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -71,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie eine deutliche Unterperformance von 69,75 Prozent verzeichnet, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Elegance Optical 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Elegance Optical in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.