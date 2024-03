Elegance Optical Aktie: So geht’s nicht weiter!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV von Elegance Optical mit einem Wert von 19,16 unter dem Durchschnitt, was einer Differenz von 38 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" betrachtet werden und erhält auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Elegance Optical eine Performance von -71,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,74 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance im Branchenvergleich von -76,64 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -2,15 Prozent, wobei Elegance Optical 69,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Elegance Optical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,21 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,109 HKD, was einer Abweichung von -48,1 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Unterperformance, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Elegance Optical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".