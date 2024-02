Elegance Optical Aktie: Augen auf!

Elegance Optical hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -79,18 Prozent erzielt, verglichen mit einem Anstieg um 3,88 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Dies bedeutet eine Unterperformance von -83,07 Prozent im Branchenvergleich für Elegance Optical. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,52 Prozent im letzten Jahr, und Elegance Optical war 74,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 0,22 HKD für den Schlusskurs der Elegance Optical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,119 HKD, was einem Unterschied von -45,91 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik liegt der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt (0,15 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,67 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Elegance Optical insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Elegance Optical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt erörtert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Elegance Optical mit einem KGV von 19,16 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 30,53, was einer Unterbewertung von 37 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.