Eledon Pharmaceuticals Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Eledon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,7 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,27 USD, was einem Unterschied von -25,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 USD liegt mit einem Unterschied von -5,22 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Eledon-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Von Analysten wird die Eledon-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotential von 687,4 Prozent entspricht. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Eledon-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Eledon-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eledon-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Eledon-Aktie somit gute Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und das Anleger-Sentiment. Der RSI zeigt gemischte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.