Eledon Pharmaceuticals Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Eledon-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1,12 USD, was einer Abweichung von -16,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Abweichung vom GD200 mit -35,63 Prozent noch größer, was zu einer insgesamt "Schlechten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Eledon-Aktie die Einschätzung "Gut", mit insgesamt 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es gab in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates zu Eledon, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 792,86 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Eledon eher neutrale Themen diskutiert, wobei an zwei Tagen positive und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eledon liegt bei 82,61 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlechten" Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt eine "Neutrale" Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Eledon-Wertpapier daher eine "Schlechte" Bewertung in diesem Abschnitt.