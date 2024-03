Eledon Pharmaceuticals Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Eledon hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und des Buzz-Faktors führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Eledon diskutiert. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eledon-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Eledon als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 10 USD, was einer Erwartung von 397,51 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Eledon aufgrund der positiven Sentiments, des Anleger-Sentiments, des RSI und der Analysteneinschätzung eine "Gut"-Bewertung.