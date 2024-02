Eledon Pharmaceuticals Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Eledon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Eledon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,39 und ein Wert für den RSI25 von 47,27, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien für Eledon gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Eledon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,83 USD weicht somit um +17,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,69 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,28 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung der Eledon-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft worden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 10 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 446,45 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Eledon von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.